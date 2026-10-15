    Desporto

    Almeirim recebe 1.ª edição do Torneio Maria Narciso de Ginástica Acrobática

    Por: Inês Ribeiro 15 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    A secção de Ginástica Acrobática da Associação 20 Kms de Almeirim vai organizar, pela primeira vez, uma competição da modalidade, com a realização do I Torneio Maria Narciso, marcado para o dia 23 de janeiro de 2027, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

    A prova pretende reunir ginastas, treinadores e clubes num dia dedicado à Ginástica Acrobática, ao espírito desportivo e à partilha de experiências entre praticantes. A competição será destinada aos níveis do Troféu AGS (I, II, III e IV) e ao escalão de Infantis.

    O anúncio foi feito pelo clube, que já está a recolher manifestações de interesse de outras associações e clubes que pretendam participar. Para esse efeito, foi disponibilizado um formulário de inscrição de interesse, acessível através do link divulgado nas redes sociais da secção de Ginástica Acrobática. O mesmo deve ser preenchido apenas uma vez por cada clube e as inscrições estão a decorrer até 30 de novembro de 2026.

    A organização informa que o regulamento, o cartaz oficial e as restantes informações sobre a competição serão enviados posteriormente aos clubes interessados.

    Com esta primeira edição, a secção de Ginástica Acrobática da Associação 20 Kms de Almeirim tem como objetivo dar início a uma iniciativa que valorize a modalidade e proporcione um momento de convívio e competição aos participantes.

    Etiquetas Relacionadas:
    20 kms de almeirimcompetiçãoginástica acrobáticatorneio

    Notícias relacionadas

    Desporto

    Município de Almeirim prepara nova edição do Torneio de Sueca

    BY-Inês Ribeiro 13 de outubro, 2026
    Desporto

    Rui Santos alcança segundo lugar em torneio oficial de veteranos +50

    BY-Inês Ribeiro 22 de setembro, 2026
    Sociedade

    Diogo Pombas e Leonor Cardeta levam Fazendas de Almeirim às semifinais do The Voice Gerações

    BY-Inês Ribeiro 24 de agosto, 2026
    Alpiarça

    Alpiarça Open estreia-se no calendário do ténis local com 16 participantes

    BY-Inês Ribeiro 19 de agosto, 2026
    Desporto

    Al Cor Race & Fun está de volta com uma noite de desporto e cor em Almeirim

    BY-Inês Ribeiro 9 de junho, 2026
    Desporto

    AVQA Natação Pura conquista duas medalhas no Torneio Distrital Nadador Completo

    BY-Inês Ribeiro 19 de maio, 2026