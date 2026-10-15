Almeirim recebe 1.ª edição do Torneio Maria Narciso de Ginástica Acrobática

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A secção de Ginástica Acrobática da Associação 20 Kms de Almeirim vai organizar, pela primeira vez, uma competição da modalidade, com a realização do I Torneio Maria Narciso, marcado para o dia 23 de janeiro de 2027, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

A prova pretende reunir ginastas, treinadores e clubes num dia dedicado à Ginástica Acrobática, ao espírito desportivo e à partilha de experiências entre praticantes. A competição será destinada aos níveis do Troféu AGS (I, II, III e IV) e ao escalão de Infantis.

O anúncio foi feito pelo clube, que já está a recolher manifestações de interesse de outras associações e clubes que pretendam participar. Para esse efeito, foi disponibilizado um formulário de inscrição de interesse, acessível através do link divulgado nas redes sociais da secção de Ginástica Acrobática. O mesmo deve ser preenchido apenas uma vez por cada clube e as inscrições estão a decorrer até 30 de novembro de 2026.

A organização informa que o regulamento, o cartaz oficial e as restantes informações sobre a competição serão enviados posteriormente aos clubes interessados.

Com esta primeira edição, a secção de Ginástica Acrobática da Associação 20 Kms de Almeirim tem como objetivo dar início a uma iniciativa que valorize a modalidade e proporcione um momento de convívio e competição aos participantes.