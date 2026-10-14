“3 Mulheres, a Voz de Todas”: Titanic Petisco assinala Outubro Rosa com encontro de partilha

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O Titanic Petisco, em Almeirim, vai assinalar o Outubro Rosa com um encontro de partilha de experiências relacionadas com o cancro, marcado para o dia 25 de outubro, a partir das 11h00. A iniciativa, intitulada “3 Mulheres, a Voz de Todas”, vai reunir Andreia Tavares, Ângela Henriques e Cátia Consciência, que vão dar a conhecer as suas histórias pessoais.

O encontro pretende criar um espaço de conversa e partilha, dando voz a diferentes experiências e percursos ligados à doença. Através dos testemunhos das três participantes, a iniciativa procura sensibilizar para a importância de falar sobre o cancro e mostrar como a partilha de vivências pode ajudar outras pessoas que estejam a passar por situações semelhantes.

A organização destaca a importância de dar visibilidade a estas histórias, num momento que pretende ser marcado pela coragem, pela verdade e pela esperança. A iniciativa procura também lembrar que ninguém deve sentir que enfrenta a doença sozinho e que ouvir a experiência de outras pessoas pode fazer a diferença.

O Outubro Rosa é uma campanha de sensibilização para o cancro da mama, que procura alertar para a doença e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

O encontro decorre no Titanic Petisco, situado na Rua Dionísio Saraiva, em Almeirim. As reservas podem ser feitas através do número 243 596 186.