    Sociedade

    “3 Mulheres, a Voz de Todas”: Titanic Petisco assinala Outubro Rosa com encontro de partilha

    Por: Inês Ribeiro 14 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Titanic Petisco, em Almeirim, vai assinalar o Outubro Rosa com um encontro de partilha de experiências relacionadas com o cancro, marcado para o dia 25 de outubro, a partir das 11h00. A iniciativa, intitulada “3 Mulheres, a Voz de Todas”, vai reunir Andreia Tavares, Ângela Henriques e Cátia Consciência, que vão dar a conhecer as suas histórias pessoais.

    O encontro pretende criar um espaço de conversa e partilha, dando voz a diferentes experiências e percursos ligados à doença. Através dos testemunhos das três participantes, a iniciativa procura sensibilizar para a importância de falar sobre o cancro e mostrar como a partilha de vivências pode ajudar outras pessoas que estejam a passar por situações semelhantes.

    A organização destaca a importância de dar visibilidade a estas histórias, num momento que pretende ser marcado pela coragem, pela verdade e pela esperança. A iniciativa procura também lembrar que ninguém deve sentir que enfrenta a doença sozinho e que ouvir a experiência de outras pessoas pode fazer a diferença.

    O Outubro Rosa é uma campanha de sensibilização para o cancro da mama, que procura alertar para a doença e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

    O encontro decorre no Titanic Petisco, situado na Rua Dionísio Saraiva, em Almeirim. As reservas podem ser feitas através do número 243 596 186.

    Etiquetas Relacionadas:
    cancro da mamaoutubro rosatitanic

    Notícias relacionadas

    Região

    ULS Lezíria promove encontro “À conversa, pela vida”, no âmbito do Outubro Rosa

    BY-Daniel Cepa 9 de outubro, 2026
    Sociedade

    Outubro Rosa alerta para prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama

    BY-Daniel Cepa 30 de setembro, 2026
    Alpiarça

    Alpiarça volta a associar-se à Corrida Sempre Mulher e abre inscrições para edição de 2026

    BY-Inês Ribeiro 16 de julho, 2026
    Região

    Santarém recebe rastreio do cancro da mama

    BY-Inês Ribeiro 30 de janeiro, 2026
    Região

    Santarém recebe unidade móvel de rastreio do cancro da mama

    BY-Inês Ribeiro 22 de dezembro, 2025
    DCIM100MEDIADJI_0442.JPG
    Sociedade

    Bilhetes esgotados para a Gala Musical Solidária “Outubro Rosa… Músicas que Inspiram” em Almeirim

    BY-Inês Ribeiro 15 de outubro, 2025