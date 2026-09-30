Outubro Rosa alerta para prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama

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A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promove, durante o mês de outubro, a campanha Outubro Rosa – Rota Rosa, destinada a sensibilizar a população para a prevenção, o rastreio e o diagnóstico precoce do cancro da mama.

A iniciativa volta a destacar a importância da participação nos programas de rastreio e da adoção de estilos de vida saudáveis, dando este ano particular atenção ao papel da atividade física na prevenção, no tratamento e na recuperação da doença. A LPCC está também a mobilizar entidades de todo o país para a realização de iniciativas no âmbito do Outubro Rosa 2026.

Segundo as estimativas do Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2024, da Agência Internacional de Investigação em Cancro, Portugal terá registado cerca de 9100 novos casos de cancro da mama e 2101 mortes associadas à doença, em 2024. Entre as mulheres, este foi o cancro com maior número de novos diagnósticos, representando 29,6% dos casos estimados.

Apesar de afetar predominantemente as mulheres, o cancro da mama também pode ocorrer nos homens. A LPCC salienta que o diagnóstico e o tratamento numa fase inicial aumentam significativamente as possibilidades de sucesso terapêutico.

A campanha procura incentivar a integração do movimento nas rotinas diárias, através de atividades como caminhar, nadar, andar de bicicleta ou dançar, complementadas por exercícios de força e mobilidade.

De acordo com a LPCC, a prática regular de exercício físico pode contribuir para reduzir o risco de desenvolvimento do cancro da mama e ajudar a minimizar alguns dos efeitos físicos e psicológicos da doença e dos tratamentos.

A importância da atividade física integra também as recomendações internacionais de prevenção do cancro. A Agência Internacional de Investigação em Cancro identifica a inatividade física, o excesso de peso, o consumo de álcool, o tabaco e determinadas infeções entre os fatores de risco modificáveis sobre os quais devem incidir as estratégias de prevenção.

A LPCC promove o Outubro Rosa em representação da EUROPA DONNA – Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama, através do Movimento Vencer e Viver, incentivando instituições, empresas, escolas, municípios e associações a desenvolverem atividades de sensibilização e solidariedade.

Ao longo do mês, a campanha destaca três datas:

13 de outubro: Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático;

15 de outubro: Dia Europeu da Saúde da Mama;

30 de outubro: Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

No âmbito da campanha, a LPCC recorda a importância do Programa de Rastreio de Base Populacional do Cancro da Mama, atualmente dirigido a mulheres assintomáticas com idades entre os 45 e os 74 anos.

O programa prevê a realização gratuita de uma mamografia de dois em dois anos. Os exames são efetuados, sobretudo, em unidades móveis que percorrem os diferentes concelhos e se instalam habitualmente junto dos centros de saúde, existindo também unidades fixas.

As mulheres elegíveis são convocadas por carta, contacto telefónico ou mensagem escrita, com a indicação da data, do horário e do local do exame.

As mamografias são avaliadas por médicos radiologistas através de um sistema de dupla leitura independente. Quando são identificadas alterações suspeitas, é realizada uma consulta de aferição e, caso se justifique, o encaminhamento prioritário para uma unidade hospitalar de referência.

Todo o processo, desde a mamografia até às avaliações complementares necessárias, é gratuito para as utentes abrangidas.