Má digestão e dor abdominal? 

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A Vesícula Pode Ser a Causa A litíase vesicular, vulgarmente conhecida como “pedras na vesícula”, é uma das doenças digestivas mais comuns, afetando cerca de 10 a 15% da população adulta. Embora muitas pessoas vivam com cálculos biliares sem qualquer sintoma, outras sofrem com episódios recorrentes de dor intensa.

Como se manifesta?

Náuseas, vómitos e má digestão são queixas frequentes. A cólica biliar é o sintoma mais característico: uma dor súbita e intensa no lado direito do abdómen, frequentemente após refeições mais gordurosas, que pode irradiar para as costas ou ombro direito. Se não tratada, a litíase pode evoluir para complicações graves como colecistite aguda, pancreatite ou obstrução das vias biliares.

Qual o tratamento?

A colecistectomia laparoscópica — remoção da vesícula por cirurgia minimamente invasiva — é o tratamento de eleição. Realizada através de pequenas incisões, permite uma recuperação rápida, com regresso às atividades normais em poucos dias. A vesícula não é um órgão essencial e a sua remoção não compromete a digestão a longo prazo. Não ignore os sintomas Se sofre de dores abdominais recorrentes, consulte um especialista.

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Opinião, por Renato Barradas