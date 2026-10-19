Segunda-feira, outubro 19, 2026 13:11
    Alpiarça

    Casa dos Patudos recebe apresentação do livro “O Alpendre das Cigarras”

    Por: Inês Ribeiro 19 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    A Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebe, na sexta-feira, 23 de outubro, pelas 18h30, a apresentação do livro “O Alpendre das Cigarras”, da autoria de Rui Duarte Coelho. A iniciativa decorre no auditório do museu, tem entrada livre e contará com a presença do escritor.

    A obra reúne histórias que abordam diferentes experiências humanas, dando voz aos sonhos, aos desejos, às relações e à necessidade de comunicar. As narrativas convidam à reflexão sobre o valor de cada vida e sobre a importância de compreender as vivências de cada pessoa, reconhecendo que todas têm uma história que merece ser partilhada.

    O livro destaca também o papel das relações e das experiências partilhadas na construção de uma comunidade mais próxima, atenta e sensível à realidade dos outros.

    A sessão inclui ainda um momento de dança protagonizado pelo Grupo-Equipa de Dança da Escola E.B. 2,3/S de José Relvas, juntando a apresentação literária à expressão artística.

    A iniciativa é promovida pelo Município de Alpiarça, num convite dirigido à população pela presidente da Câmara Municipal, Sónia Sanfona, e pelo autor. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados.

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