Casa dos Patudos recebe apresentação do livro “O Alpendre das Cigarras”

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A Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebe, na sexta-feira, 23 de outubro, pelas 18h30, a apresentação do livro “O Alpendre das Cigarras”, da autoria de Rui Duarte Coelho. A iniciativa decorre no auditório do museu, tem entrada livre e contará com a presença do escritor.

A obra reúne histórias que abordam diferentes experiências humanas, dando voz aos sonhos, aos desejos, às relações e à necessidade de comunicar. As narrativas convidam à reflexão sobre o valor de cada vida e sobre a importância de compreender as vivências de cada pessoa, reconhecendo que todas têm uma história que merece ser partilhada.

O livro destaca também o papel das relações e das experiências partilhadas na construção de uma comunidade mais próxima, atenta e sensível à realidade dos outros.

A sessão inclui ainda um momento de dança protagonizado pelo Grupo-Equipa de Dança da Escola E.B. 2,3/S de José Relvas, juntando a apresentação literária à expressão artística.

A iniciativa é promovida pelo Município de Alpiarça, num convite dirigido à população pela presidente da Câmara Municipal, Sónia Sanfona, e pelo autor. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados.