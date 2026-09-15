Terça-feira, setembro 15, 2026 16:34
    Alpiarça

    Casa dos Patudos recebe programação das Jornadas Europeias do Património

    Por: Inês Ribeiro 15 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebe, nos dias 19 e 24 de setembro, a programação de Alpiarça das Jornadas Europeias do Património 2026, que este ano decorrem sob o mote “Reviver, resistir, reinventar”.

    No dia 19 de setembro, a Casa dos Patudos terá visitas orientadas gratuitas, com vários horários ao longo do dia. As visitas realizam-se às 10h15, 11h00 e 11h45, durante a manhã, e às 14h15, 15h00, 15h45 e 16h15, durante a tarde.

    Também no dia 19, às 11h00, decorre a iniciativa “Descobrir Patudos”, com a oficina “Em minha casa também há tesouros”, dedicada à preservação do património. A participação é gratuita, sendo pedido aos participantes que levem um objeto de casa.

    No dia 24 de setembro, às 16h00, realiza-se a conferência “Alpiarça e os primeiros habitantes de Portugal: um património entre a memória do passado e os desafios do futuro”, com a participação do professor João Ribeiro e do doutor Carlos Ferreira. A entrada é livre.

    A programação inclui ainda a exposição coletiva “Instintos”, patente na Galeria de Exposições da Casa dos Patudos até 27 de setembro, também com entrada livre. A mostra reúne trabalhos de Eduardo Francisco, Leopoldina Silva, Duarte Oliveira e André Vieira, nas áreas da pintura, fotografia e artes plásticas.

    As Jornadas Europeias do Património decorrem entre 18 e 27 de setembro em vários pontos do país, com iniciativas destinadas a promover a valorização e preservação do património.

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