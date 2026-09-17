Circulação normalizada na Estrada do Campo entre a Tapada e Alpiarça após conclusão dos trabalhos

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A circulação rodoviária na EN 368, conhecida como Estrada do Campo, encontra-se normalizada, depois de o Município de Alpiarça ter concluído os trabalhos de manutenção e limpeza das bermas e valetas.

Segundo a autarquia, a intervenção permitiu “melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária”, contribuindo também para assegurar um escoamento mais eficaz das águas pluviais.

Durante a execução dos trabalhos, a circulação esteve condicionada e fez-se, em alguns períodos, de forma alternada. Com a conclusão da intervenção, a via encontra-se totalmente desimpedida.

O Município de Alpiarça agradeceu “a compreensão e a colaboração de todos os utilizadores” durante o período em que decorreram os trabalhos.