Quinta-feira, setembro 17, 2026 16:01
    Alpiarça

    Circulação normalizada na Estrada do Campo entre a Tapada e Alpiarça após conclusão dos trabalhos

    Por: Daniel Cepa 17 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A circulação rodoviária na EN 368, conhecida como Estrada do Campo, encontra-se normalizada, depois de o Município de Alpiarça ter concluído os trabalhos de manutenção e limpeza das bermas e valetas.

    Segundo a autarquia, a intervenção permitiu “melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária”, contribuindo também para assegurar um escoamento mais eficaz das águas pluviais.

    Durante a execução dos trabalhos, a circulação esteve condicionada e fez-se, em alguns períodos, de forma alternada. Com a conclusão da intervenção, a via encontra-se totalmente desimpedida.

    O Município de Alpiarça agradeceu “a compreensão e a colaboração de todos os utilizadores” durante o período em que decorreram os trabalhos.

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