Sábado, setembro 19, 2026 20:04
    Região

    Trabalhos nos radares condicionam trânsito na EN 118

    Por: Daniel Cepa 19 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A circulação rodoviária na EN 118 vai estar condicionada, na próxima terça-feira, 22 de setembro, devido à realização de trabalhos de renovação das instalações dos radares de controlo de velocidade existentes no concelho de Benavente.

    Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), as intervenções vão decorrer ao quilómetro 17,350, no sentido norte-sul, e ao quilómetro 27,450, no sentido sul-norte.

    Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos restantes utilizadores da estrada, será necessário suprimir temporariamente uma via de circulação em cada um dos locais intervencionados.

    A IP explica que o trânsito será assegurado através de circulação alternada, entre as 10h00 e as 19h00, período durante o qual poderão registar-se alguns constrangimentos.

    A empresa agradece “a compreensão pelos eventuais transtornos causados por este condicionamento temporário”, acrescentando que a medida é necessária para executar os trabalhos e manter “as condições de circulação e segurança rodoviária”.

    Os condutores devem circular com precaução, respeitar a sinalização temporária instalada e seguir as indicações existentes nos locais das intervenções.

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