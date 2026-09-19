Trabalhos nos radares condicionam trânsito na EN 118

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A circulação rodoviária na EN 118 vai estar condicionada, na próxima terça-feira, 22 de setembro, devido à realização de trabalhos de renovação das instalações dos radares de controlo de velocidade existentes no concelho de Benavente.

Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), as intervenções vão decorrer ao quilómetro 17,350, no sentido norte-sul, e ao quilómetro 27,450, no sentido sul-norte.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos restantes utilizadores da estrada, será necessário suprimir temporariamente uma via de circulação em cada um dos locais intervencionados.

A IP explica que o trânsito será assegurado através de circulação alternada, entre as 10h00 e as 19h00, período durante o qual poderão registar-se alguns constrangimentos.

A empresa agradece “a compreensão pelos eventuais transtornos causados por este condicionamento temporário”, acrescentando que a medida é necessária para executar os trabalhos e manter “as condições de circulação e segurança rodoviária”.

Os condutores devem circular com precaução, respeitar a sinalização temporária instalada e seguir as indicações existentes nos locais das intervenções.