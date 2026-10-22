CROAC volta a promover passeio com cães do Canil Municipal de Almeirim

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O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) de Almeirim volta a promover uma manhã de passeio com os animais do Canil Municipal, no dia 7 de novembro, sábado, entre as 10h00 e as 12h00. A iniciativa pretende aproximar a comunidade dos animais acolhidos no espaço, de forma a proporcionar momentos de convívio e passeio.

A atividade permite aos participantes passar algum tempo com os animais e conhecê-los melhor, numa iniciativa que convida a população a envolver-se no bem-estar dos cães do canil.

A participação requer inscrição prévia, que deve ser feita através do endereço de correio eletrónico cro@cm-almeirim.pt.