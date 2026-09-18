CROAC promove manhã de passeio com cães do Canil Municipal de Almeirim

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O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim (CROAC) está a promover, no dia 3 de outubro, uma manhã de passeio com os animais do Canil Municipal de Almeirim.

A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h00 e pretende proporcionar um momento de convívio entre a comunidade e os animais alojados no canil, dando à população a oportunidade de os conhecer de perto e passar algum tempo na sua companhia.

A ação insere-se no trabalho que o CROAC desenvolve em prol do bem-estar animal e da promoção da adoção responsável no concelho de Almeirim, aproximando os animais da comunidade e criando laços que podem, em muitos casos, resultar numa adoção.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, que pode ser feita através do email cro@cm-almeirim.pt. O Canil Municipal de Almeirim fica localizado na Zona de Atividades Económicas, na Rua G.