Sexta-feira, setembro 18, 2026 20:08
    Sociedade

    CROAC promove manhã de passeio com cães do Canil Municipal de Almeirim

    Por: Inês Ribeiro 18 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim (CROAC) está a promover, no dia 3 de outubro, uma manhã de passeio com os animais do Canil Municipal de Almeirim.

    A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h00 e pretende proporcionar um momento de convívio entre a comunidade e os animais alojados no canil, dando à população a oportunidade de os conhecer de perto e passar algum tempo na sua companhia.

    A ação insere-se no trabalho que o CROAC desenvolve em prol do bem-estar animal e da promoção da adoção responsável no concelho de Almeirim, aproximando os animais da comunidade e criando laços que podem, em muitos casos, resultar numa adoção.

    A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, que pode ser feita através do email cro@cm-almeirim.pt. O Canil Municipal de Almeirim fica localizado na Zona de Atividades Económicas, na Rua G.

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