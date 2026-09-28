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    Alpiarça

    “Conversas da Trela” junta cães e donos para aprender a lidar com problemas de comportamento

    Por: Inês Ribeiro 28 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) promoveu mais uma iniciativa dedicada aos animais de companhia, no domingo, dia 27 de setembro, desta vez com o nome “Conversas da Trela”, que reuniu um grupo de participantes e os seus cães junto à pala do Complexo Desportivo dos Patudos.

    A sessão centrou-se em diferentes problemas comportamentais que podem surgir no dia a dia com os animais, procurando dar aos participantes ferramentas para compreender e lidar com essas situações.

    Entre os temas abordados estiveram a origem de comportamentos indesejados, a proteção de recursos, a ansiedade de separação, a eliminação dentro de casa, o puxar da trela, a saída por portas ou portões quando estes estão abertos, o saltar para as pessoas, a recusa de comida, a destruição de objetos ou espaços da casa e a reatividade perante pessoas ou outros animais.

    A iniciativa incluiu também exercícios práticos com os cães, permitindo aos participantes aplicar algumas das estratégias abordadas durante a sessão.

    A AANA considera que foi uma manhã de aprendizagem e convívio, tendo os participantes manifestado vontade de repetir a experiência.

    O encontro terminou também com um momento de convívio, acompanhado por café e pelos tradicionais bolinhos de massa de pão preparados por Marco Rodrigues.

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