Chamusca aprova projeto preliminar para Centro de Recolha Oficial de Animais

Por: Daniel Cepa 05 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal da Chamusca aprovou por unanimidade, na reunião de câmara realizada a 18 de fevereiro, o projeto de execução (versão preliminar) para a construção do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROA) do concelho.

Segundo o município, o projeto foi analisado pelos Serviços de Obras Municipais, que confirmaram o cumprimento de todos os requisitos técnicos e legais exigidos para este tipo de infraestrutura.

O novo CROA será construído no Ecoparque do Relvão, na freguesia da Carregueira, representando um investimento superior a 380 mil euros. A infraestrutura surge como resposta a uma necessidade há muito identificada no concelho.

De acordo com a autarquia, a criação deste centro permitirá reforçar a capacidade de acolhimento, tratamento e encaminhamento de animais de companhia, garantindo melhores condições de bem-estar animal e uma resposta mais eficaz às responsabilidades municipais nesta área.

A aprovação desta versão preliminar do projeto constitui, segundo o município, um passo importante para o avanço da empreitada, reforçando o compromisso da Câmara da Chamusca com políticas públicas responsáveis, sustentáveis e alinhadas com as necessidades da comunidade.

