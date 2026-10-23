Sexta-feira, outubro 23, 2026 12:01
    Desporto

    Treinador do Footkart recebe Cartão Branco após gesto de fair play

    Por: Inês Ribeiro 23 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O treinador da equipa de Sub-11 do Footkart Escola Futebol Karting Associação (EFKA), Duarte Ribeiro, recebeu o Cartão Branco do árbitro, depois de ter decidido colocar em campo apenas cinco jogadores, à semelhança do adversário, o Grupo Desportivo Pontével, que se apresentou com um número reduzido de atletas.

    O encontro, a contar para a I Liga de Benjamins Sub-11, realizou-se na quarta-feira, 21 de outubro, pelas 19h30, no campo de futebol de sete junto ao Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, e terminou com a vitória do Footkart por 13-0.

    Perante as dificuldades do GD Pontével, que dispunha apenas de cinco jogadores, o treinador do Footkart optou por igualar o número de atletas em campo, numa atitude de respeito pelo adversário.

    De acordo com o Footkart, o resultado acabou por ficar em segundo plano, perante a diferença verificada ao longo do encontro. O clube considera que a vitória foi também marcada pelo gesto de fair play do seu treinador.

    No final da partida, o árbitro exibiu o Cartão Branco a Duarte Ribeiro, como reconhecimento pela atitude demonstrada, que promove os valores do respeito, da ética e do desportivismo no futebol de formação.

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