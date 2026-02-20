Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Mais de 1500 atletas participaram no Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar em Almeirim (c/fotos)
Desporto

Mais de 1500 atletas participaram no Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar em Almeirim (c/fotos)

Por: Inês Ribeiro 20 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Parque da Zona Norte, em Almeirim, foi esta manhã, 20 de fevereiro, palco do Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar, uma iniciativa que reuniu mais de 1500 alunos/atletas, num ambiente marcado pela competição saudável, pelo convívio e pela promoção da prática desportiva.

O evento resultou de uma parceria entre a Coordenação Local do Desporto Escolar da Lezíria e Médio Tejo, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Associação de Atletismo de Santarém, a secção de atletismo da Associação 20 kms de Almeirim e o Pelouro do Desporto do Município de Almeirim, contando ainda com o apoio da Sumol Compal, da Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

A organização destacou também o papel fundamental dos funcionários municipais, cujo empenho foi decisivo para o sucesso da iniciativa.

Integrado no calendário anual do Programa do Desporto Escolar, o Corta-Mato Distrital representa uma fase determinante do percurso competitivo, que envolve milhares de alunos em todo o país. Depois de ultrapassadas várias provas e fases seletivas, os participantes disputam agora o apuramento para a fase nacional, com o objetivo de representar as respetivas escolas e regiões.

A receção às escolas teve início pelas 9h30, num ambiente marcado pelo entusiasmo, espírito de fair play e convívio entre os jovens atletas, valores que caracterizam o desporto escolar.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimcorta mato escolardesporto escolarfair playparque da zona norte

Notícias relacionadas

Economia

Cheias provocam estragos significativos nas vinhas e obrigam a uma corrida contra o tempo

BY-Inês Ribeiro 20 de Fevereiro, 2026
Economia

Almeirim acolhe conferência sobre produtividade e resiliência nos frutos secos

BY-Inês Ribeiro 19 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Sismo de magnitude 4,1 sentido em Almeirim

BY-Daniel Cepa 19 de Fevereiro, 2026
Economia

NERSANT promove sessão em Almeirim sobre oportunidades de investimento e fundos comunitários

BY-Inês Ribeiro 19 de Fevereiro, 2026
Sociedade

EN114 entre Almeirim e Tapada reabre ao trânsito

BY-Daniel Cepa 18 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Município de Almeirim desativa Plano Municipal de Emergência

BY-Inês Ribeiro 18 de Fevereiro, 2026