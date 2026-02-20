Mais de 1500 atletas participaram no Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar em Almeirim (c/fotos)

Imprimir

O Parque da Zona Norte, em Almeirim, foi esta manhã, 20 de fevereiro, palco do Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar, uma iniciativa que reuniu mais de 1500 alunos/atletas, num ambiente marcado pela competição saudável, pelo convívio e pela promoção da prática desportiva.

O evento resultou de uma parceria entre a Coordenação Local do Desporto Escolar da Lezíria e Médio Tejo, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Associação de Atletismo de Santarém, a secção de atletismo da Associação 20 kms de Almeirim e o Pelouro do Desporto do Município de Almeirim, contando ainda com o apoio da Sumol Compal, da Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

A organização destacou também o papel fundamental dos funcionários municipais, cujo empenho foi decisivo para o sucesso da iniciativa.

Integrado no calendário anual do Programa do Desporto Escolar, o Corta-Mato Distrital representa uma fase determinante do percurso competitivo, que envolve milhares de alunos em todo o país. Depois de ultrapassadas várias provas e fases seletivas, os participantes disputam agora o apuramento para a fase nacional, com o objetivo de representar as respetivas escolas e regiões.

A receção às escolas teve início pelas 9h30, num ambiente marcado pelo entusiasmo, espírito de fair play e convívio entre os jovens atletas, valores que caracterizam o desporto escolar.