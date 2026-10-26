Preço das casas em Almeirim sobe 27,4% num ano e chega aos 1.589 euros por metro quadrado

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O preço mediano das casas vendidas no concelho de Almeirim atingiu os 1.589 euros por metro quadrado nos 12 meses terminados em junho de 2026, uma subida de 27,4% face ao período homólogo. No conjunto dos 11 municípios da Lezíria do Tejo, Almeirim apresenta o sexto valor mais elevado.

Os dados, divulgados pelo projeto Rua de Cima com base nas estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE), contabilizam 397 vendas de habitações no concelho durante o período em análise.

Na Lezíria do Tejo, o preço mediano das casas vendidas fixou-se nos 1.657 euros por metro quadrado, mais 24,3% do que nos 12 meses anteriores. A região registou 4.024 transações, menos 4,3% do que no período homólogo.

A nível nacional, o preço mediano chegou aos 2.264 euros por metro quadrado, uma subida de 17,7%. A valorização registada na Lezíria do Tejo foi, assim, superior à média nacional.

Entre os municípios da região, Benavente apresentou o preço mediano mais elevado, com 2.171 euros por metro quadrado, seguido da Azambuja, com 2.045 euros, e de Salvaterra de Magos, com 1.853 euros. No extremo oposto, a Chamusca registou o valor mais baixo, de 911 euros por metro quadrado.

A subida mais acentuada ocorreu na Golegã, onde os preços aumentaram 47,5% num ano. Na Azambuja, a valorização foi de 41,9%, enquanto em Almeirim atingiu 27,4%.

De acordo com os dados divulgados, o preço mediano na Lezíria do Tejo mais do que duplicou desde 2019 em dez dos 11 municípios da região.

Os valores dizem respeito ao preço mediano das habitações efetivamente vendidas, por metro quadrado, nos 12 meses até junho de 2026, e não aos preços pedidos pelos vendedores nos anúncios imobiliários.

Fonte: ruadecima.pt, com dados do INE (preço mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses até junho de 2026, indicador 0012234).