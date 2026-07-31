Almeirim é o 4.º concelho mais procurado para comprar casa em Portugal

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Almeirim é o quarto município mais procurado do país para comprar habitação, segundo os dados do segundo trimestre de 2026 divulgados pelo portal imobiliário idealista.

O concelho surge na 4.ª posição do ranking nacional dos 50 municípios com maior procura para compra de casa, apenas atrás de Sobral de Monte Agraço, Amadora e Odivelas. Em Almeirim, o preço mediano das habitações anunciadas para venda é de 244.603 euros.

O estudo revela uma mudança crescente nas preferências das famílias portuguesas, que procuram alternativas às grandes áreas metropolitanas devido aos elevados preços da habitação. Neste contexto, os concelhos do distrito de Santarém ganham destaque, oferecendo preços mais acessíveis e uma boa ligação a Lisboa.

Santarém é, aliás, o distrito mais representado no ranking nacional, com 14 municípios entre os 50 mais procurados para comprar casa.

Além de Almeirim, também o concelho de Constância surge em destaque na 10.ª posição, com um preço mediano de 212.181 euros. Seguem-se Sardoal, em 11.º lugar, com 138.235 euros, e Cartaxo, na 12.ª posição, com 290.236 euros.

Segundo o idealista, a forte presença dos concelhos do Ribatejo e do Médio Tejo demonstra que o corredor Lisboa-Santarém se afirma cada vez mais como uma alternativa para quem procura habitação com preços inferiores aos praticados na capital e nos concelhos mais próximos da Área Metropolitana de Lisboa.

O município mais procurado para comprar casa em Portugal é Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, onde o preço mediano das habitações anunciadas atinge os 404.362 euros.

A análise teve por base os 50 municípios com maior procura relativa face à oferta de imóveis anunciados no portal imobiliário durante o segundo trimestre de 2026. O indicador considera os contactos realizados pelos utilizadores, propostas apresentadas e imóveis guardados como favoritos.