Armando Calado regressa com grandes produções

Os musicais estão de volta e Armando Calado vai trazer a Portugal duas grandes produções.



Nos dias 26 de março (Altice Arena) e 9 de abril (Super Bock Arena) voltam aos palcos, desta vez com Evita.



Um concerto com produção 100% original, com a participação de Madalena Alberto (Eva Perón), Ricardo Afonso (narrador Che) e Mário Redondo (Juan Domingo Perón) como protagonistas.



O concerto semi-encenado Evita centra-se na ascensão meteórica da jovem e ambiciosa Eva Perón, acompanhando a sua jornada desde filha de uma família muito pobre a mulher mais poderosa da América Latina. Os eventos da vida de Evita são apresentados musicalmente e comentados pelo narrador do espetáculo, Che. Esta obra-prima de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber inclui os clássicos temas “Don’t Cry For Me, Argentina”; “Oh, What a Circus”; “Buenos Aires” e “Another Suitcase in Another Hall”.