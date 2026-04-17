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Tigres “fecha” bancadas e coloca adeptos atrás da baliza

Por: Redação 17 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A Comissão Administrativa do HC Tigres reage a um castigo duro aplicado a dirigentes e à colocação de adeptos em zona especifica. Nos últimos dois jogos do campeonato com Benfica B e Candelária, os adeptos do clube visitante vão ficar atrás de uma das balizas.

Mas o clube almeirinense decidiu ainda será totalmente vedado o acesso nas duas filas de bancada, junto aos respetivos bancos de suplentes.

“O HC Os Tigres, ao longo destes seus quase 50 anos de existência, orgulha-se de ser um clube ordeiro e respeitador dos valores desportivos, que procura sempre pautar os comportamentos de todos os seus intervenientes, dentro e fora do ringue, com um enorme sentido de responsabilidade. Mesmo quando as coisas extravasam a nossa competência ou fogem do nosso controlo, procuramos sempre minimnizar as suas consequências de modo a evitar qualquer tipo de penalizações de índole desportiva e/ou financeira”, explicam num comunicado.

O Jornal O ALMEIRINENSE sabe que terá causado desgrado à equipa almeirinense ter ficado numa área restrita no pavilhão da luz quando o pavilhão tinha pouco público e que as sanções aplicadas no último jogo em casa, com elementos externos à ficha de jogo, junto dos bancos.

O Tigres joga no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul.

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