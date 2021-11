Encontro de Petizes em Almeirim

O FUTALMEIRIM organizou este sábado no Pavilhão Alfredo Bento Calado em Almeirim um Encontro Distrital de Petizes em Futsal. Além da equipa anfitriã, participaram o Vitória de Santarém e o Benavente.



Para a história fica o mais importante, o fair-play e o convívio entre as equipas. Os jogos ficaram também marcados pelo gesto das formações do Futalmeirim e o Vitória jogarem apenas os jogos com três jogadores e sem guarda-redes face à equipa do Benavente não ter mais elementos para jogar.



No final não faltaram os sumos, chocolates e os chupas para delícia da criançada.