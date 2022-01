Alunos de Almeirim escrevem sobre Fake News

Os alunos do 9.º ano da Escola Secundária de Almeirim e em representação da lista F que está a concorrer ao parlamento dos jovens, lança a discussão sobre as Fake News. O melhor trabalho vai ser publicado no Jornal O ALMEIRINENSE.



Este ano o tema são as Fake News mais em concreto medidas para combater a desinformação. A lista F lançou um desafio aos alunos do 7.º, 8.º e novo ano da Escola Febo Moniz e Secundária. A ideia passa por colocar os alunos a escreverem um texto sobre o que é as fake News, o seu impacto, ideias para acabar com a desinformação e a sua opinião sobre o assunto.



O melhor trabalho vai ser publicado em breve no jornal O ALMEIRINENSE.