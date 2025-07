Miguel Sampaio troca Footkart pelo Sporting

No decurso da época desportiva, que agora terminou, há mais um jogador do Footkart a transferir-se para um dos grandes do Futebol em Portugal. O jogador Miguel Sampaio depois de uns meses a treinar e a jogar como guarda-redes demonstrou qualidade ímpares que fizeram com que, desde o início da época até ao mês de fevereiro, fosse uma presença assídua em treinos de captação, num primeiro momento, e posteriormente em treinos integrados com a equipa principal do Sporting Clube de Portugal.

E foi em fevereiro que o Sporting resolveu avançar com a contratação do jogador.

Tal como no passado, os clubes envolvidos chegaram a um acordo e possibilitaram que o Miguel pudesse continuar a evoluir na sua, curta, carreira como jogador de futebol. O Miguel continua a treinar uma vez por semana no Footkart e os restantes treinos e jogos realiza pelo seu clube oficial, ou seja, o Sporting Clube de Portugal.

O Footkart destaca que “mais um guarda-redes a sair para um clube GRANDE. Sinal que o trabalho realizado em Almeirim é bem feito e com imensa qualidade. Parabéns a todos os treinadores que semanalmente permitiram que tal fosse possível. Toda a SORTE do MUNDO ao Miguel Sampaio”.