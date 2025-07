Vinhos de Almeirim promovidos em seis praias de norte a sul

Chega o tempo de veraneio e com ele regressa a iniciativa de promoção de Vinhos do Tejo nas praias. Vinhos do Tejo Verão 2025 é uma parceria entre a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e o Município de Almeirim, liderado por Pedro Ribeiro, recentemente agraciado pela CVR Tejo com Prémio Carreira, devido ao seu trabalho de mérito no apoio e desenvolvimento dos vinhos do seu concelho. De 12 de julho a 17 de agosto, voltam a ser seis as praias que vão ser brindadas com vinhos de produtores de Almeirim.

O roteiro de Vinhos do Tejo Verão 2025 começa na Nazaré, no fim-de-semana de 12 e 13 de julho. No sábado e domingo, dias 19 e 20 de julho, segue para a praia da Foz do Arelho, no concelho das Caldas da Rainha, e vai depois para Peniche, a 26 e 27 de julho. Das praias do Oeste desce ao Algarve, onde se instala em Lagos, nos dias 02 e 03 de agosto; na Praia da Rocha, a 09 e 10; e termina em Olhão, no feriado do 15 de agosto e no fim-de-semana de 16 e 17.

A edição deste ano sobe em número de referências vínicas que a caravana de Vinhos do Tejo leva na bagagem. Entre brancos e rosés, os onze vinhos eleitos primam por descritores de frescura e fruta, e um carácter descomplicado, ideal para degustar e alegrar ainda mais os dias quentes e longos de verão. Com origem em cinco produtores do concelho de Almeirim e com a particularidade de estarem, na sua maioria, acessíveis em supermercados e hipermercados, mas também, em alguns casos, em plataformas de venda on-line.

A Adega de Almeirim vai ter à prova quatro referências de frisante gaseificado: Cacho Fresco, em branco e em rosé e Obelisco, igualmente branco e rosé. Da Falua vão chegar aos areais destas praias portuguesas as referências Conde Vimioso branco e rosé. A Fiuza Wines, recentemente eleita pelos Prémios Vinhos do Tejo como Empresa Dinamismo, optou por dois vinhos brancos: o Fiuza 3 Castas (feito com Arinto, Chardonnay e Vital) e o Fiuza Sauvignon Blanc. Vindos das duas mais grandiosas e emblemáticas quintas de Almeirim, vão estar em prova o Quinta da Alorna Colheita branco e o rosé, ambos da casa homónima à marca, assim como o Terras de Lobos Touriga Nacional & Syrah rosé, da Quinta do Casal Branco.

Uma ação que volta a mimar os mais novos com brindes “sem álcool”: frisbee, baralho de cartas, leque, guarda-sol, almofada insuflável, bola insuflável e chapéu de palha. Enófilos e crianças vão ser desafiados para divertidas fotos emolduradas pelos Vinhos do Tejo Verão 2025.