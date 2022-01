Cerca de 250 pessoas são vacinadas por dia em Almeirim

Segundo a coordenadora do centro de vacinação de Almeirim, Salete Ferreira, atualmente, cerca de 200 a 250 pessoas são vacinadas em Almeirim todos dias. Segundo a enfermeira ” temos verificado um acréscimo de afluência nas últimas semanas. A partir do momento em que começamos a decrescer a faixa etária, e com a aproximação do Natal e do ano novo, as pessoas procuraram mais o centro de vacinação. Atualmente temos à volta dos 200 a 250 pessoas por dia”.

Segundo Salete Ferreira, esta afluência resulta também de uma maior confiança e segurança por parte dos pais: ” Eu penso que os pais têm vindo a ganhar segurança, e à medida que vão ouvindo a comunicação social e vão falando com outros pais, vão aderindo cada vez mais à vacinação.”

A vacina, por outro lado, tem sido muito bem recebida pelas crianças. Segundo Salete, “estávamos com algum receio porque a vacinação é sempre algo invasivo para crianças mais pequenas. No entanto, temos tido Pais e crianças com um comportamento completamente adequado.”

As crianças entre os 5 e os 9 anos poderão ser vacinadas até Domingo, no centro de vacinação situado na zona industrial de Almeirim junto ao Campus da Proteção Civil.