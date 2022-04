O U. Almeirim depois da presença positiva em Espanha no Ibercup de Madrid voltou a ser sensação no Ibercup de Cascais ao cair apenas na final diante do Atlético do Cacém por 3-0.

A equipa almeirinense liderada pelo técnico Valter Chaparro atingiu o pódio vencendo o Panther Force e os americanos do Scholar Athletes Leadership Academy.