Manuel Fernandes e Bernardo Agostinho: Os melhores no Guadiana

Na 11.ª edição de uma dos maiores torneios de futebol jovem de Portugal, que terminou há dias, o Footkart voltou a ganhar prémios individuais: dois melhores guarda-redes.



Manuel Fernandes no Escalão de Sub-13 em futebol 9 e Bernardo Agostinho no Escalão de Sub-8 em futebol 5 trouxeram o “caneco” de melhor guarda-redes para casa.





“Sendo uma posição tão específica como importante no contexto de um jogo de futebol o facto do clube ganhar em dois escalões o prémio é revelador da qualidade do trabalho desenvolvido ao longo da época e da qualidade de todos os nossos guarda-redes”, destaca o clube.



O clube almeirinense deixou ainda um agradecimento ao “Manuel e Bernardo, e a todos os seus colegas guarda-redes que semanalmente trabalham com eles no treino específico dessa posição e aos seus treinadores de equipa e de posição …”