Inscrições até 27 de maio para empresas da Lezíria do Tejo com menos de 3 anos

As empresas da Lezíria do Tejo interessadas em acelerar o seu crescimento, podem inscrever-se até 27 de maio no Vitamina, concurso de aceleração que tem como objetivo estimular o lançamento, crescimento e escalabilidade de startups inovadoras na região Alentejo e incentivar o investimento empresarial com a utilização de tecnologia e conhecimento.

O concurso Vitamina é uma iniciativa das Associações Empresariais NERSANT, NERE, NERBE e NERPOR, dinamizada no âmbito do projeto “BUSINESS +2.0”, cofinanciado pelo Alentejo2020 e FEDER, tem como principal objetivo apoiar no desenvolvimento e estruturação do modelo de negócio das empresas participantes, através de oficinas de criatividade, capacitando-as de conhecimentos especializados para o amadurecimento do projeto de aceleração do seu negócio.

Para além da sua capacitação para o crescimento, as empresas participantes no programa de aceleração podem ter acesso a prémios monetários para o seu negócio. À startup da Lezíria do Tejo com o melhor projeto empresarial será atribuído um prémio monetário de 2.000 euros, sendo que a startup com o segundo melhor projeto será contemplada com um prémio de 1.000 euros, para apoio ao desenvolvimento do seu negócio.

Para além disso, aos quatro projetos mais valorizados será dado apoio no desenvolvimento de planos integrados de coaching e mentoria, visando potenciar o seu crescimento e escalabilidade, no desenvolvimento/reestruturação do Plano Estratégico e Plano de Negócios, e na preparação de uma apresentação a potenciais financiadores.

Este concurso destina-se a empresas com menos de 3 anos e com sede num dos concelhos pertencentes à Região Alentejo (NUT III), na qual está incluída a Lezíria do Tejo. As candidaturas decorrem online até 27 de maio, através de preenchimento e submissão do formulário disponível na área do programa Vitamina do portal do projeto em https://businessdoispontozero.pt.

De referir que a NERSANT vai dar a conhecer o concurso Vitamina no âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, em sessão online de participação gratuita, no próximo dia 12 de maio, devendo os interessados efetuar inscrição online na área agenda do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/.

Para mais informações sobre a participação no programa, os interessados devem contactar a NERSANT, através dos contactos business2.0@nersant.pt ou 249 839 500.