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Política

Congresso distrital do PS realiza‑se em Coruche

Por: Daniel Cepa 16 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O XXII Congresso da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista vai decorrer no próximo dia 4 de julho, na vila de Coruche, após decisão unânime da Comissão Política Distrital.

A escolha do local foi deliberada pela Comissão Organizadora do Congresso, presidida por Nuno Antão, que integra ainda Ana Bernardino, Carlos Nestal, Isabel Costa, Joana Bernardino, Mário Balsa, Miguel Carvalho, Rodolfo Colhe e Susana Faria, bem como representantes das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS‑ID) e da Juventude Socialista (JS).

Segundo a estrutura distrital, a realização do congresso em Coruche mantém a rotatividade entre a Lezíria do Tejo e o Médio Tejo, ao mesmo tempo que reconhece o trabalho desenvolvido pelas estruturas locais ao longo das últimas décadas.

O processo eleitoral interno culmina no congresso distrital, onde serão eleitos os órgãos para o biénio 2026‑2028, incluindo a Comissão Política da Federação, a Comissão Federativa de Jurisdição e a Comissão Federativa de Fiscalização Económica e Financeira.

No calendário eleitoral definido, o dia 4 de junho marca o limite para pagamento de quotas e entrega de candidaturas à presidência da Federação e das Mulheres Socialistas. Já o 11 de junho é a data limite para entrega de listas de delegados ao congresso, estruturas concelhias e secções, estando o ato eleitoral marcado para 19 de junho.

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