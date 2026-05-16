Cirurgião da ULS Lezíria distinguido com certificação europeia

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Pedro Mesquita, cirurgião geral da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) e coordenador do Centro de Tratamento de Obesidade, obteve o título de Fellow of the European Board of Surgery (FEBS) in Metabolic-Bariatric Surgery, após conclusão com sucesso do exame do European Board of Surgery Qualification (EBSQ).

Esta certificação europeia, atribuída pela European Union of Medical Specialists (UEMS), reconhece competências diferenciadas na área da cirurgia metabólica e bariátrica, sendo atribuída através de um rigoroso processo de avaliação curricular e exame internacional.

A UEMS representa mais de 1,6 milhões de médicos especialistas da União Europeia e assume um papel central na promoção da excelência clínica e da harmonização dos padrões de formação médica na Europa.

Com esta distinção, Pedro Mesquita torna-se o primeiro de vários cirurgiões gerais da ULS Lezíria a alcançar este estatuto europeu de diferenciação profissional, refletindo o investimento contínuo da instituição na valorização dos seus profissionais, na inovação clínica e na qualidade dos cuidados prestados à população.

A diferenciação alcançada reforça também o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Centro de Tratamento de Obesidade da ULS Lezíria na área da cirurgia metabólica e bariátrica, uma área de elevada complexidade e crescente relevância clínica.