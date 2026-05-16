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Região

Homem detido por violência doméstica fica sujeito a várias medidas de coação

Por: Daniel Cepa 16 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR deteve, no passado dia 12 de maio, um homem de 29 anos por violência doméstica, no concelho do Cartaxo.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por violência doméstica, tendo as diligências policiais permitido apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, a sua ex‑companheira, de 36 anos.

No decorrer da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho do Cartaxo.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 13 de maio, tendo-lhe sido aplicadas várias medidas de coação, nomeadamente a proibição de contactar com a vítima e com os filhos desta, a proibição de se aproximar da residência e do local de trabalho, bem como a proibição de adquirir, usar ou deter armas ou outros objetos suscetíveis de facilitar a continuação da atividade criminosa.

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