Gonçalo Santos Andrade reeleito vice‑presidente da direção da CAP

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A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) reelegeu Álvaro Mendonça e Moura como presidente da Direção para o triénio 2026‑2029, numa votação que registou 96% dos votos favoráveis, correspondentes a 153 votos a favor e sete em branco.

A eleição confirmou a continuidade da atual liderança, num resultado que traduz um sinal de confiança das organizações agrícolas no trabalho desenvolvido pela Confederação ao longo do último mandato.

A nova direção fica também marcada pela recondução de Gonçalo Santos Andrade, natural de Almeirim, como vice‑presidente da CAP, reforçando o papel de destaque que tem vindo a assumir no setor agrícola, em representação da Portugal Fresh.

A equipa diretiva apresenta ainda uma renovação significativa, com cerca de 60% de novos membros, num processo que pretende reforçar a representatividade territorial e setorial da Confederação.

Na direção presidida por Álvaro Mendonça e Moura mantêm‑se como vice‑presidentes Domingos Santos, Francisco Pavão, Joaquim Capoulas, José Duarte e Pedro Pimenta, além de Gonçalo Santos Andrade, entre outros elementos.

Na mesma eleição, Jorge Rita, da Federação Agrícola dos Açores, foi eleito presidente da Mesa da Assembleia Geral, enquanto Luís Mesquita Dias assumirá a presidência do Conselho Fiscal.

O presidente reeleito sublinhou que o resultado representa “um profundo sentido de responsabilidade”, destacando o contexto exigente que o setor enfrenta, com desafios ligados à competitividade, sustentabilidade, gestão da água, mão‑de‑obra e valorização da produção nacional.

Lista de Órgãos Sociais da CAP:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Jorge Alberto Serpa da Costa Rita – Federação Agrícola dos Açores

Vice-Presidente – Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho – AADP – Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre

Secretário Efetivo – Manuel António da Costa e Silva – HORPOZIM – Associação Empresarial Hortícola

Secretário Suplente – Pedro Maria da Fonseca Tavares Barata Batista – Associação dos Agricultores do Concelho de Coruche e Vale do Sorraia

DIREÇÃO

Presidente – Álvaro José Costa de Mendonça e Moura – AMÊNDOACOOP – Cooperativa dos Produtores de Amêndoa de Torre de Moncorvo

Vice-Presidente – Domingos Joaquim Filipe dos Santos – FNOP – Federação Nacional das Organizações de Produtores Frutas e Hortícolas

Vice-Presidente – Francisco Manuel Aguiã de Sousa Ataíde Pavão – APPITAD – Associação de Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro

Vice-Presidente– Gonçalo António Pereira de Araújo Santos Andrade – PORTUGAL FRESH – Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores

de Portugal

Vice-Presidente – Joaquim Manuel Damásio Capoulas – APORMOR – Associação de Produtores do Mundo Rural da Região de Montemor-o-Novo

Vice-Presidente – José Manuel Garcia Duarte – Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos C.R.L.

Vice-Presidente – Pedro Miguel Branco Salgado Pimenta – ANPROMIS – Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo

Vogal – Afonso Cavaleiro de Ferreira Bulhão Martins – Associação de Beneficiários do Lucefecit

Vogal – António Luis Marques – AFLODOUNORTE – Associação Florestal do Vale do Douro Norte

Vogal – Bruno Alexandre da Silva Marques – Cooperativa Agrícola da Tocha, C.R.L.

Vogal – Carlos Luís Nunes da Silva Sequeira Lopes – ATEVA – Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo

Vogal – Carlos Manuel Figueiredo Neves – Associação de Agricultores do Concelho de Vila do Conde

Vogal – José Macário Custódio Correia – Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento Algarvio

Vogal – José Vasco Amaral Lencastre de Campos – CAULE – Associação Florestal da Beira Serra

Vogal – Manuel Nuno Pereira de Sousa – Centro de Gestão de Empresa Agrícola do Barroso

Vogal – Paulo Jorge Teixeira Figueiredo Mota – FEPASA – Federação Portuguesa das Associações Avícolas

Vogal – Rita Tavares da Silva Bonacho – UNAC – União da Floresta Mediterrânica

DIREÇÃO SUPLENTE

Vogal Suplente – Amadeu Manuel Fernandes – ADS Bragança – Associação de Criadores de Gado de Bragança – Agrupamento de Defesa Sanitária

Vogal Suplente – António José de Carvalho Caroço – Cooperativa Agrícola de Sobral de Monte Agraço CRL

Vogal Suplente – Carlos Manuel Cunha de Jesus Adão – ANPM – Associação Nacional de Produtores de Mirtilo

Vogal Suplente – Eduardo Jorge Jordão de Sousa – Associação Agrícola de São Miguel

Vogal Suplente – Fátima Rosana Batista Mendonça – Associação dos Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo (AJAMPS)

Vogal Suplente – Gonçalo Filipe Rodrigues. Baptista – APPIZÊZERE – Associação de Produção e Proteção Integrada do Zêzere

Vogal Suplente – José Ezequiel Bouça – AIDA – Associação Interprofissional para Desenvolvimento de Produção e Valorização da Alfarroba

Vogal Suplente – José Maria Azevedo Maia – Associação dos Agricultores de Vila do Conde

Vogal Suplente – Manuel Joaquim Miranda Gonçalves – FNAP – Federação Nacional Dos Apicultores De Portugal

Vogal Suplente – Rafael Nabais Pedrico – ACRISABUGAL – Associação de Criadores de Ruminantes e Produtores Florestais do Concelho do Sabugal

CONSELHO FISCAL

Presidente – Luis Mesquita Dias – AHSA – Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur

Membro Efetivo – Henrique Nuno Pereira Damásio – Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis

Membro Efetivo – Sérgio Dionísio Costa Ferreira – AIHO – Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste

Membro Suplente – Paulo Jorge de Lemos Amaral– Centro de Gestão da Empresa Agrícola Entre Douro e Côa

MANDATÁRIO

Carlos Parreira do Amaral