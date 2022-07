Daniel Bragança lesiona-se com gravidade e só volta a jogar na segunda metade da temporada

Daniel Bragança lesionou-se com gravidade no joelho direito no jogo particular frente ao Estoril, no passado sábado, 9 de julho, na Academia de Alcochete.

O médio será operado este domingo em Lisboa, terá uma paragem não inferior a seis meses e só deverá voltar a jogar na segunda fase da época.

Segundo uma nota do Sporting Clube de Portugal, Daniel Bragança sofreu “uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior”, onde é acrescentado que “oportunamente realizará tratamento cirúrgico”.

Nas redes sociais são várias as figuras do Sporting CP a manifestar solidariedade com o jogador e desejar uma rápida recuperação.

O criativo formado em Alcochete integrou o plantel principal de Rúben Amorim nas últimas duas temporadas. Em 2021/22 registou dois golos e uma assistência em 36 jogos.