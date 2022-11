 XXVII Jornadas de Cardiologia de Santarém com mais de 300 participantes 

O Centro de Exposições de Santarém (CNEMA) recebeu ontem, 25 de novembro, as XXVII Jornadas de Cardiologia de Santarém, presididas por Vítor Martins, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS). O evento contou com mais 300 participantes.

O número de participantes foi avançado por Vítor Martins na cerimónia de abertura. O responsável destacou ainda a longevidade do evento, que se realiza anualmente há 27 anos, com exceção do ano 2020 pela pandemia.

Ao intervir na cerimónia de abertura, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, enalteceu a realização destas Jornadas, assim como o facto de a pandemia ter permitido voltar a um formato presencial depois de a última edição ter decorrido em formato digital, o que “facilita a partilha de experiências e saber técnico e retomar o convívio entre todos e também os afetos”.

A abertura contou também com a intervenção de Paulo Sintra, diretor clínico do HDS, que salientou que o Serviço de Cardiologia do HDS é um bom exemplo do que o Hospital tem procurado nos últimos anos, “uma melhoria contínua dos serviços prestados”.

Marília Boavida, presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria-ARSLVT, por sua vez, realçou a disponibilidade do Agrupamento para continuar a colaborar com o Serviço de Cardiologia do HDS.

O evento destina-se a médicos, enfermeiros e técnicos de cardiopneumologia e foi precedido de um curso pré-congresso para médicos, que decorreu no dia 24 de novembro, no auditório do HDS, sobre a temática da doença coronária.

Os temas a abordar no evento foram selecionados tendo em conta as sugestões de todos os intervenientes, nomeadamente da Medicina Geral e Familiar e da Medicina Interna.