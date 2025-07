6ª edição do Festival Entre Quintas fecha na Casa Cadaval

O “Festival Entre Quintas” encerra no próximo fim de semana, com um cartaz sugestivo não só para os admiradores de música clássica como também para os de jazz.



Sexta feira, dia 4 de julho pelas 21h30, a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras regressa, desta vez à Casa Cadaval, em Muge, acompanhada pelos músicos Tommaso Benciolini na flauta, Antonella De Franco na harpa sob a batuta do maestro NiKolay Lalov. Os compositores eleitos são o operístico italiano Antonio Salieri, assim como os austriacos Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn.



Sábado, dia 5 de julho às 18h00, a Casa Cadaval abre as suas portas à violinista Alma Keilhack, ao pianista Dorian Keilhack e à trompista Greta Deri. Primeiro podemos assistir à Sonata para Trompa e Piano, Op. 17 de Ludwig van Beethoven e de seguida a Fantasia para Violino e Piano C-Dur Op. Posth 159 do compositor Franz Schubert. A tarde termina com o compositor alemão Johannes Brahms, para violino e piano.



A noite é reservada ao Jazz, pelas 21h30 atua o Olissipo Saxaphone Quartet, interpretam temas icónicos de diferentes autores como o brasileiro Tom Jobim, o norte-americano Chick Corea ou o argentino Astor Piazzolla.



“Música Ibérica” é o mote que encerra a 6ª edição do Festival Entre Quintas, a tarde de domingo dá palco, às 18h00 na Casa Cadaval, a várias obras de compositores ibéricos, com a assinatura “Ensemble Antena”.