Escangalhado fabricado em Fazendas de Almeirim vence concurso nacional

Por entre os 220 bolos que estiveram a concurso nesta edição de 2022 de “o melhor bolo rei de portugal”, a Padaria Fazendense (rua Marechal Craveiro Lopes, Fazendas de Almeirim. tel. 243 509 228), ganhou na categoria bolo rei escangalhado. O concurso anual é organizado pela Associação do Comércio e da Indústria de Panificação.



A padaria/pastelaria de Maria Maurício ganhou o prémio de Bolo Rei Escangalhado. A proprietária “nem queria acreditar. Sou sincera, no início não acreditei. Fiquei muito surpreendida. É o resultado de muitos anos de trabalho de equipa.”



A proprietária, que assumiu o negócio há quase 44 anos (assinala essa data em janeiro), assume que este é o momento mais importante: “Entre altos e baixos, mas temos aprendido muito. Vim para cá com 20 anos (sorriso) . Vim com os olhos completamente fechados e a vida deu-me uma experiência enorme. Repito, com altos e baixos, mas tem valido a pena.”

A conquista desta distinção está a ter um impacto positivo, mas a partir desta reportagem deverá ser ainda muito mais: “Vão falando, ainda não é muito porque só agora é que se vão apercebendo. Perguntam: “Foste tu que ganhaste?!” Também não sou muito expansiva e de andar a espalhar a notícia”, descreve.

Antes desta conversa, o reconhecido Paulo Chagas conta que “o ano passado já tínhamos dito que queríamos participar no concurso do Bolo Rei. Tanto eu como o Rui exploramos isso. Vimos o que pretendiam eles e apostamos numa receita para o concurso.”



O pasteleiro conta que não podia ter corrido melhor esta participação no Concurso. “Melhor seria impossível… Nós não estamos a contar com nada. Saiu o terceiro lugar, saiu o segundo e eu disse ao Rui que já não conseguíamos nada. Mas quando falaram da Pastelaria Fazendense foi uma alegria enorme. Fiquei muito surpreendido. O nosso bolo tinha queimado por baixo, mas o júri olhou para isso, no entanto, não deu muita importância. O sabor estava lá e não deram relevo a isso, dando-nos o primeiro lugar. Todas as pastelarias fazem o bolo nas suas pastelarias. Das três amostras, eu e o Rui escolhemos uma … que acabou por ser premiada”, destaca.

Para chegar à receita agora premiada, Paulo e Rui, como padeiros e pasteleiros, julgaram que aquele era o que tinha mais vista. “O concurso não é só o sabor é o paladar, a vista… Nós vendemos mais Escangalhados do que Bolo Rei. Quem não conhece diz que quer provar e quem já provou, quer mais. É o trabalho de pelo menos três anos”, sublinha.

Rui Silva apesar do ar mais tímido, não esconde a felicidade e sintetiza o que sentiu numa frase: “Não estava à espera e já pensávamos em vir embora e é um sentimento bom.”