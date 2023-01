Scalisaúde: Abre primeiro espaço físico

A Scalisaúde – Clínicas Médicas e Dentárias, Lda. foi criada em 2022 e sob a direção clínica da Dra. Ana Moreira Gomes, abriu portas do seu primeiro espaço físico a 14 de janeiro de 2023. Durante este dia, as portas estiveram abertas para dar a conhecer não só o espaço mas também os serviços disponibilizados.

Contando com um gabinete médico-dentário e um gabinete médico polivalente, a clínica dispõe dos serviços de Medicina Dentária, Implantologia, Prótese e Ortodontia, Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Nutrição, Terapia da Fala e Psicologia.

Formada pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, a Dra. Ana Moreira Gomes trabalha desde 2018 no distrito de Santarém. Após ter investido em formação especializada na área da implantologia, decidiu apostar na criação de um espaço próprio, construído de raiz a pensar na acessibilidade e bem-estar de todos os pacientes, tendo em vista a criação de um laço de confiança, familiaridade e proximidade entre médico e paciente.

Localizada na Avenida Comendador José Manuel Cordeiro, loja 6A, 2005-474 Santarém, a clínica encontra-se aberta das 9h às 19h durante a semana (com interrupção das 13h às 14h para almoço), e das 9h às 13h aos sábados. Apesar de próxima do centro da cidade, conta com estacionamento gratuito e facilidades de acesso a pessoas com mobilidade reduzida. A Scalisaúde está disponível para marcações de consultas através do número 962 155 156.