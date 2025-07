Livro sobre Quinta da Alorna distinguido nos “óscares” da literatura gastronómica

O livro “Da Índia ao Tejo, do Tejo para o Mundo: 300 anos da Quinta da Alorna“ foi recentemente distinguido com o prestigiado prémio Gourmand 2024, na categoria «Best Drinks History Book in The World»*. A cerimónia de entrega dos Cookbook Gourmand Awards decorreu no âmbito da Cascais World Food Summit em Portugal.

Esta distinção internacional, considerada como os “óscares” da literatura gastronómica, premeia anualmente os melhores livros e programas de televisão do mundo na área de gastronomia e vinho. O livro comemorativo dos 300 anos da Quinta da Alorna, encomendado à Guerra e Paz editores, integra agora a lista de galardoados dos Cookbook Gourmand Awards, que este ano assinalou a 30ª edição.

O livro comemorativo do tricentenário da Quinta da Alorna foi escrito por Maria João de Almeida e conta com o prefácio do Professor António Barreto. O design e grafismo contam com a assinatura de Rita Rivotti e Ilídio J.B. Vasco. Esta edição está à venda em www.alorna.pt e é comercializada juntamente com o vinho Quinta da Alorna 1723 Grande Reserva Tinto, de edição limitada.

Este livro, editado pela Guerra e Paz, foi publicado em 2023, a propósito das celebrações dos 300 anos da propriedade vitivinícola de Almeirim e apresenta uma visão aprofundada da história da propriedade que se cruza com períodos históricos relevantes em Portugal, como as invasões Napoleónicas, a guerra civil e o 25 de Abril.

O júri do Prémio Gourmand destacou a relevância histórica deste livro e o impacto da obra, tanto a nível nacional como internacional. Na entrega do prémio, a organização realçou ainda a envolvência do texto junto dos leitores, que proporciona um olhar profundo sobre a riqueza histórica e cultural da Quinta da Alorna, uma propriedade com origens na Índia e com raízes ao longo do Rio Tejo.

«Este prémio torna ainda mais especial a celebração dos três séculos de história da Quinta da Alorna e representa um reconhecimento formal da dedicação de todos os que contribuíram para esta obra: desde a investigação e a escrita de Maria João de Almeida, a amizade do Professor António Barreto e a confiança que a editora Guerra e Paz depositou neste projeto que eterniza a nossa história», destaca Pedro Lufinha, Diretor-Geral da Quinta da Alorna.

O objetivo desta obra, “Da Índia ao Tejo, do Tejo para o Mundo: 300 anos da Quinta da Alorna“, agora premiada, é perpetuar momentos e pessoas que foram marcantes para a evolução da propriedade e da empresa ao longo dos 300 anos da Quinta da Alorna, destacando ainda o potencial do terroir, da região e do trabalho do campo.

A Quinta da Alorna nasceu pelas mãos de D. Pedro de Almeida em 1723, que se tornou proprietário do palácio após receber o título de 1º Marquês de Alorna por D. Joao V, Rei de Portugal, pelos feitos em Goa, onde exercia o cargo de Vice-Rei. Ao longo dos séculos, a propriedade foi a residência oficial de figuras como D. Leonor de Almeida Portugal Lorena e Lencastre (Marquesa de Alorna), uma das mulheres mais cultas da época e a primeira escritora pré-romântica em Portugal, com grande impacto na cultura e na sociedade da época.

Atualmente, a Quinta da Alorna é propriedade da família Lopo de Carvalho, que gere a herança histórica, agrícola e vinícola desde o início do século XIX. Em 2019, a gestão passou da quarta para a quinta geração da família.

Com esta distinção, a Quinta da Alorna reforça o seu papel de referência enquanto símbolo e produtor na região do Tejo e em Portugal e reforça a projeção internacional da marca.