Creche Municipal de Almeirim está praticamente pronta e abre inscrições em breve

A Creche Largo do Conde (Creche Municipal de Almeirim) está quase pronta, faltando instalar os últimos equipamentos e deve abrir as inscrições para as crianças ainda no final do mês.

A confirmação foi dada por Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, numa nota publicada nas redes sociais onde, através de algumas fotografias, deu a conhecer um pouco mais do espaço.

Depois de terminadas as obras, a autarquia abriu um concurso público para a colocação de profissionais na creche, procedimento que está prestes a terminar e vai permitir a abertura das inscrições para a ocupação de vagas.

A nova creche de Almeirim terá capacidade para receber 60 crianças, distribuídas por quatro salas. Uma de 0-1 anos com 10 lugares, uma de 1-2 anos com 14 lugares e duas de 2-3 anos num total de 36 lugares. O equipamento pode vir a ter um horário alargado até à meia-noite e pode mesmo vir a ser alargado, num parceria com as IPSS do concelho.

A Câmara de Almeirim investiu mais de meio milhão de euros na construção e o funcionamento do espaço irá custar cerca de 300 mil euros por ano.

O custo de funcionamento do espaço será pago integralmente pela autarquia, pois a verba não é comparticipada pela Segurança Social, uma vez que o Ministério do Trabalho não faz acordos com as autarquias.