Rotary Club em Almeirim comemora 20 anos de atividade

O Rotary Club de Almeirim comemorou, no passado dia 6 de junho, 20 anos da sua atividade no concelho em prol do bem-estar da comunidade.

A marcar esta data, procedeu-se igualmente à cerimónia de transmissão de tarefas, um protocolo anual que transfere a gestão do Club para um novo presidente em funções durante um ano rotário. Este ano, Eurico Henriques, presidente no ano 2022/2023, passou o testemunho a Arnaldo Xarim que, a partir de 1 de julho, assumirá as funções de presidente do Rotary Club de Almeirim no ano rotário de 2023/2024.

O protocolo desta sessão teve início com a plantação da Árvore da Amizade, na Rua Paul Harris, nome do fundador do Rotary Club Internacional, em Almeirim. Uma cerimónia que contou com a presença de elementos rotários, familiares, amigos e membros da autarquia.

Seguiu-se o jantar na Quinta da Feteira, nas Fazendas de Almeirim para meia centena de convidados, entre os quais, parceiros das atividades rotárias, homenageados pelo Rotary, governadores rotários, clubes rotários dos Distritos Rotários 1960 e 1970 e o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro. De salientar neste jantar de aniversário a presença de rotários de outros clubes, padrinhos do Club de Almeirim, como Mário Rebelo e José Alberto Pereira (Rotary Club de Santarém), bem como de alguns dos rotários fundadores.

Com o protocolo anunciado por António Barreira, procedeu-se à saudação das Bandeiras, a entregas de emblemas a dois novos membros – um do Rotary e outro do Interact (estrutura rotária para jovens até aos 18 anos) e a transmissão de tarefas do Rotary – Arnaldo Xarim substitui Eurico Henriques e do Interact – com a saída de Carlota Barreira e a Maria Eduarda Araújo como nova presidente. Foram entregues ainda diplomas a empresas parceiras do Rotary que reconhecem o apoio ao Rotary, nomeadamente, na criação de bolsas de estudo.

Momento emotivo da noite esteve a cargo de Armando Barreira, fundador e primeiro presidente do Rotary Club de Almeirim que, na 1ª pessoa, falou nos 20 anos do trabalho do clube rotário e contou as histórias por detrás da história deste clube rotário Almeirinense. A surpresa da noite foi a atuação do grupo de dança indiana da ProAbraçar que espelha a missão inclusiva e de acolhimento de migrantes do espírito rotário.

Por fim, apagaram-se as velas a um bolo de aniversário e fez-se um brinde a 20 anos de trabalho de campo. Um aniversário feliz ao Rotary Club de Almeirim e aos presidentes cessantes do Interact e do Rotary que comemoraram igualmente os seus aniversários.

Lembramos aqui um pouco a história de 20 anos de Rotary em Almeirim, com a lista dos seus presidentes :

2003/2004 – Armando Barreira

2004/2005 – António Maximiano

2005/2006 – Teresa Filipe

2006/2007 – João Filipe Teixeira

2007/2008 – António Pratas Brites

2008/2009 – Eurico Henriques

2009/2010 – Cristina Barreira

2010/2011 – João Correia

2011/2012 – Marília Pereira da Silva

2012/2013 – Júlio da Silva

2013/2014 – António Barreira

2014/2015 – António d’Oliveira

2015/2016 – Helena Cláudio

2016/2017 – Cláudia Nunes

2017/2018 – Maria do Rosario Salavessa

2018/2019 – António Maximiano

2019/2020 – Arnaldo Xarim

2020/2021 – João Filipe Teixeira

2021/2022 – Armando Barreira

2022/2023 – Eurico Henriques

2023/2024 – Arnaldo Xarim