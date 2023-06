David Alfaiate no pódio do Campeonato Distrital de Estrada

Decorreu no dia 10 de junho, pelas 18h00, em Torres Novas, o Campeonato Distrital de Estrada, prova integrada na 44 Edição da popular Corrida de Santo António e no pódio ficou um almeirinense. David Alfaiate ficou no pódio do Campeonato Distrital de Estrada, na terceira posição.

Em representação da Associação 20 kms de Almeirim, esteve o atleta David Alfaiate.

Prova de 10 quilómetros em circuito de 3 voltas, o atleta de Almeirim travou luta intensa com os atletas do Clube de Tomar, conseguindo na última volta garantir o terceiro lugar, que lhe permitiu subir ao pódio.