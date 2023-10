CNEMA foi palco da noite mais azul do ano: Cerca de 1100 pessoas disseram (mais uma vez) presente

A nona FestAzul decorreu no passado sábado, 30 setembro, nos claustros do CNEMA em Santarém. Uma noite quente de outono que recebeu cerca de 1100 pessoas, numa festa de angariação de fundos e comemoração dos 25 anos da Associação A Farpa.

O cenário da 9ª edição da Festazul deslumbrou os mais de mil participantes reunidos no novo palco deste evento anual. A mudança de localização representou um desafio empolgante para a organização, que investiu ainda mais na produção e decoração com o intuito de manter o glamour a que já nos tinham habituado nas 8 edições anteriormente realizadas.

A simplicidade aparente do espaço proporcionou um resultado elegante e expressivo que garantiu um impacto profundo no público presente. O nome do grupo de amigas organizadoras, Asas pela Vida, serviu de inspiração para a decoração e produção, sendo o mote das duas instalações a cargo das empresas Transform Arte e Telmo Ribeiro. No hall de entrada o esqueleto fluorescente, com raízes no solo, sob o qual se acedia à sala do palco, onde as penas povoaram o ar, suspensas numa grelha invisível e simétrica.

A Festazul é, desde a primeira edição, que aconteceu em 2013, um evento de solidariedade. Ano após ano, a comunidade junta-se para dançar em prol de causas nobres e a edição deste ano não foi exceção. A energia e o espírito de união que inundaram o CNEMA reafirmaram o reconhecimento que tem a Festazul. Este é com certeza um evento que vai continuar e continuar a apoiar as várias associações do concelho de Santarém, redistribuindo em retorno o valor angariado por toda a comunidade de Santarém.

A Festazul reconfirma o seu compromisso de solidariedade e em breve anunciará o total do valor angariado a favor da Associação A Farpa. Agradecemos a todos os envolvidos por tornarem possível mais um ano de generosidade e solidariedade. Juntos, continuamos a fazer a diferença.