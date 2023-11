Recordando o Mestre dos Mestres

Nasceu em Almeirim a 21 de novembro de 1927, tendo falecido em Coruche a 20 de junho de 2016, aos 88 anos de idade.

Casou com a Sra Dona Maria Isabel de Castro Palha Van Zeller.

De seu nome completo David Manuel Godinho Ribeiro Telles, era filho de um ganadero e, como tal, cresceu em contacto com cavalos e toiros, começando a montar com o seu avô materno, David Luizelo Godinho, residente na vila de Almeirim.

Acompanha seu pai no campo, convive com os campinos, adquire muitos conhecimentos na arte de cavalgar, mantendo um convívio quase diário com os filhos do então cavaleiro, António Luís Lopes. Foi regente agrícola, participando nas garraiadas da Escola de Regentes Agrícolas de Santarém, onde foi estudante. Durante a sua juventude chegou a integrar o Grupo de Forcados Amadores de Santarém.

Fez a sua apresentação pública, em Santarém, com 11 anos de idade a 18 março de 1939. Desde essa data, até à sua alternativa atuou em 125 corridas.

Como cavaleiro amador toureia pela primeira vez na Praça de Toiros de Coruche, em 1945 alternando com o cavaleiro Alberto Luís Lopes.

Recebeu a alternativa, a 18 de maio 1958, tornando-se profissional do toureio na Monumental do Campo Pequeno, das mãos do seu padrinho Alberto Luís Lopes.

Além de Portugal, toureou em Espanha, França, Angola, Moçambique e Macau.

Em Espanha, apresentou-se pela primeira vez, na Monumental de Las Ventas (Madrid) a 15 de maio 1960.

Tornou-se numa das figuras incontornáveis do toureio a cavalo e, intérpretes do estilo clássico, colocando grande seriedade nas suas lides, revelando-se um clássico por excelência, exibindo um purismo de que nunca abdicou.

Era um indivíduo de fino trato, um benemérito por excelência, amigo do seu amigo, recordando, com nostalgia, as conversas que com ele manteve em pelo menos duas entrevistas que me proporcionou, para o Jornal O ALMEIIRNENSE.

Em 1991 recebeu, no Ministério Público da Cultura, a Medalha de Mérito Cultural. Em 1999 foi condecorado pelo então Presidente da República , Dr. Jorge Sampaio, com a Ordem do Infante D. Henrique (comendador); Em 2008 foi homenageado pela Câmara Municipal de Coruche recebendo o Prémio “Feral”; Em 2017, o Munícipio de Coruche atribuiu o “Prémio de Mérito” a “Mestre David Ribeiro Telles”, a título póstumo.

“Mestre David” era pai de João Telles, António Telles e Manuel Telles, avô de Manuel Telles Bastos e João Telles Jr., todos cavaleiros de alternativa, sendo ainda avô do bandarilheiro de alternativa António Telles Bastos.

Retirou-se das arenas, mas continuou ligado ao toureio a cavalo, orientando as carreiras dos seus filhos e netos.

Bem haja!

António José Madureira