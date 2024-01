Unidade de Saúde Local da Lezíria já está em vigor 

Está em vigor desde o dia 1 de janeiro, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, que integra o Hospital Distrital de Santarém (HDS) e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria.

“Com a criação da ULS Lezíria, que se iniciou, somos confrontados com um novo desafio que vai exigir o envolvimento de todos. Este novo modelo organizativo, ao privilegiar a integração e articulação de cuidados, fomentando as respostas de proximidade, irá permitir ganhos em saúde para a população que servimos”, realça Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS.

De acordo com o comunicado divulgado hoje pelo Gabinete do Ministro da Saúde, “o alargamento das ULS a todo o país, alicerçando o Serviço Nacional de Saúde (SNS) neste modelo organizativo, facilita o percurso das pessoas no sistema de saúde ao integrar numa única gestão os centros hospitalares, os hospitais, os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACes) e a Rede Nacional de Cuidados de uma determinada área geográfica”.

Por outro lado, “esta integração constitui uma qualificação da resposta do SNS, simplificando os processos, incrementando a articulação entre equipas de profissionais de saúde, com foco na experiência e nos percursos entre os diferentes níveis de cuidados, aumentando a autonomia de gestão, maximizando o acesso e a eficiência do SNS”.

Segundo o mesmo comunicado, “as ULS permitem responder às necessidades dos cidadãos, privilegiando a proximidade, a otimização de recursos, a continuidade e a integração de cuidados, no domínio da prevenção, no plano assistencial, no tratamento e prestação de cuidados e na recuperação e reabilitação”.

Além da ULS da Lezíria, entraram em funcionamento no país mais 30 ULS, que se juntam às oito já existentes.