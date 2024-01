Município da Chamusca lança Cartão Jovem Municipal

O Município da Chamusca lançou, no passado mês de dezembro, o Cartão Jovem Municipal, em parceria com a Movijovem, uma iniciativa que concede aos jovens munícipes um conjunto alargado de vantagens que promovem a mobilidade e a aquisição de serviços em áreas como o turismo, o desporto, ocupação de tempos livres, tecnologias de informação, entre outras.

Para além de poder ser utilizado em vários estabelecimentos do Concelho da Chamusca que já se associaram a esta iniciativa, o Cartão Jovem Municipal tem a particularidade de poder ser utilizado nas várias entidades associadas a nível nacional e europeu.

Todos os jovens residentes no Concelho da Chamusca com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos de idade têm acesso ao Cartão Jovem Municipal, sendo que o pedido pode ser feito online através do site https://chamusca.cartaojovem.pt/. Nesta página pode ficar a conhecer todas as vantagens, benefícios e descontos que este cartão tem para lhe oferecer a nível local, tais como utilização de infraestruturas ou equipamentos da Câmara Municipal, prestação de Serviços e Taxas da Câmara Municipal, comércio e restauração.

Cerca de 100 jovens residentes no concelho da Chamusca aproveitaram a campanha de lançamento do Cartão Jovem Municipal, em dezembro, e já podem usufruir de uma variedade de serviços e oportunidades exclusivas oferecidos por este cartão. A partir deste mês de janeiro o Cartão Jovem Municipal passa a ser gratuito, sendo que para obter mais informações sobre o processo de adesão e esclarecimento de dúvidas sobre este cartão e os seus benefícios, deverá enviar um email para gab.juventude@cm-chamusca.pt.

Para além dos benefícios municipais este cartão oferece também muitas outras vantagens a nível europeu e nacional, tais como 20% de desconto nas Pousadas da Juventude, 0,7 cêntimos desconto por litro em combustíveis na rede de postos Galp Energia em Portugal Continental e Madeira, 25% de desconto nos Comboios de Portugal ou 12% de desconto no Jardim Zoológico de Lisboa, assim como também descontos em alguns festivais de música. Mais informações no site https://www.cartaojovem.pt/.

Recentemente, a Movijovem, em parceria com a CP – Comboios de Portugal, apresentou o programa “ANDA Conhecer Portugal”, dirigido a todos os jovens com Cartão Jovem, que terminem ou tenham terminado o 12.º ano, entre os anos letivos de 2023 e 2025. Este programa permite conhecer Portugal através das Pousadas de Juventude e de viagens de comboio gratuitas. A partir de 08 de janeiro de 2024, com o “ANDA Conhecer Portugal” os jovens podem usufruir gratuitamente de viagens de comboio, ilimitadas durante sete dias, e de alojamento na rede de Pousadas de Juventude, durante seis noites. Mais informações em https://www.cartaojovem.pt/Informacao/Noticias/ANDA.