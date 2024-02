Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica do Hospital de Santarém toma posse

Tomou posse esta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, o grupo dinamizador do recém-criado Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica do Hospital Distrital de Santarém (NEMC-HDS), numa cerimónia que contou com a presença de Tânia Soares, presidente do Conselho de Enfermagem Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, e de Sónia Afonso, representante da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgico.

Na abertura da sessão, moderada por Ana Rita Maurício, enfermeira no Bloco Operatório da ULS Lezíria, a presidente do Conselho de Administração da instituição, Tatiana Silvestre, felicitou os elementos do NEMC-HDS pela iniciativa, salientando ter a certeza de que o núcleo agora criado “fará a diferença na ULS Lezíria”.

Seguiu-se a intervenção de João Formiga, enfermeiro diretor, que além de ter demonstrado o seu orgulho na constituição do núcleo, agradeceu o facto de os elementos que o compõem terem aceitado o repto lançado há alguns meses. “Só em grupo é que conseguimos congregar esforços e rumar a um foco em que sabemos que a missão é comum a todos”, mencionou, realçando a disponibilidade do CA para colaborar naquilo que estiver ao seu alcance.

Ao usar da palavra, Hugo de Sousa, vogal do Conselho de Administração, lembrou que agora o HDS está integrado na ULS Lezíria e que, por isso, a área de influência é mais vasta, constituída por 3 500 km2. “O núcleo agora criado tem agora o papel de abraçar toda esta instituição com um outro prisma”, realçou.

Por sua vez, a presidente do Conselho de Enfermagem Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros e a representante da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgico destacaram a disponibilidade dos organismos que representam para prestar todo o apoio necessário ao NEMC-HDS.

A cerimónia encerrou com o discurso da enfermeira Ana Paula Chaves, coordenadora do Grupo Dinamizador do NEMC-HDS, que, após a formalização da tomada de posse, dirigiu uma palavra de agradecimento ao enfermeiro diretor pelo desafio lançado, assim como ao também recentemente criado Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação do HDS, que prestaram todo o apoio desde o início do processo.