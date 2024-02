Atividades para os mais novos na Biblioteca Municipal de Almeirim

A Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval tem novamente atividades de fim de semana. No sábado, 24 de fevereiro, pelas 11h00, recebe “ Contos ao Colo” para bebés até aos 36 meses. A atividade conta com histórias e brincadeiras para os bebés, principalmente musicais.

Também no mesmo dia, receberam a “Arte com Sal”, que com atividades plásticas com sal para realizar uma fantástica “Estrela Colorida”. A atividade é para crianças dos 6 aos 12 anos e realiza-se pelas 11h00.

Ambas atividades requerem marcação prévia, a partir do biblioteca@gmail.com.