Louriceirense descarta responsabilidades no caso da agressão ao jogador do Futalmeirim

Os órgãos sociais da Centro Recreativo Desportivo Louriceirense (CRDL) emitiu um comunicado onde descarta qualquer responsabilidade no caso da agressão a um jogador do Futalmeirim, ocorrida no sábado, dia 24 de fevereiro, após a partida entre as duas equipas.

Segundo o comunicado do clube, o jogo decorreu “com a normalidade de qualquer jogo distrital”, no final da partida “houve a habitual troca de cumprimentos entre diversos elementos de cada equipa” e garante que nada mais “aconteceu no recinto de jogo ou acessos, como certamente atestarão os senhores árbitros”.

O clube assume que “houve altercações na via pública entre elementos do FutAlmeirim e elementos por identificar”, mas que o “CRDL e os seus elementos são estranhos a todos os desacatos ocorridos na via pública”, acrescentando que repudia “qualquer tentativa de colar a nossa instituição aos mesmos”. ~~

O CRDL as autoridades estiveram no local a tomar conta da ocorrência e que as mesmas podem “comprovar que nada dos alegados factos têm qualquer conexão com o CRDL”.

“O CRDL encontra-se completamente disponível para ajudar as autoridades na busca da verdade, inclusivé disponibilizar as imagens das câmaras internas de vigilância. O CRDL reserva-se o direito de agir judicialmente contra todos aqueles que procurem colar a nossa instituição a desacatos aos quais somos completamente alheios”, conclui a nota.

Recorde-se que, o jogo do passado sábado, 24 de fevereiro, entre o Louriceirense e Futalmeirim, que a equipa de Almeirim venceu por 6-8, terminou da pior forma, com um jogador da equipa almeirinense a sofrer ferimentos após ser agredido com um garrafa junto ao recinto desportivo da Louriceira, concelho de Alcanena.

