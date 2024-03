André Bento vence 3ª etapa do nacional de Footgolf e está no topo do ranking nacional

André Bento, natural de Paço dos Negros, venceu a 3ª etapa do campeonato nacional de Footgolf, que se realizou no passado sábado, dia 23 de março, no campo de Santo Estevão Golf, no concelho de Benavente.

Esta é segunda vitória consecutiva do atleta do concelho de Almeirim neste terreno. A proeza foi efetuada com 11 pontapés abaixo do par, superando a concorrência de 130 atletas que participaram na prova.

Com esta vitória, André Bento subiu ao topo da classificação nacional e fica assim com o apuramento para o campeonato de Europa, que vai decorrer na Turquia neste ano de 2024, mais perto.

Recentemente, o atleta foi distinguido com o Prémio de Mérito Desportivo de Representação Nacional, atribuído pela Câmara Municipal de Ourém, concelho do clube que representa, o CCD Caxarias.

A atribuição deste prémio tem por base a participação no Mundial de Footgolf, que ocorreu em Orlando, Estados Unidos da América, em 2023.