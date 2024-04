Exposição “25 de Abril de 1974, Quinta-Feira” de Alfredo Cunha patente nas ruas de Santarém

As icónicas fotografias do maior acontecimento histórico que mudou a História de Portugal, pela lente do fotógrafo Alfredo Cunha, autor do célebre retrato de Salgueiro Maia no Largo do Carmo e de muitas outras imagens que eternizam a Revolução de Abril, foi inaugurada no passado dia 3 de abril, no Jardim da República, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

No dia 25 de Abril de 1974, Alfredo Cunha estava em Lisboa e fotografou a revolução nos seus principais cenários.

A mostra intitulada “25 de Abril de 1974, Quinta-Feira” conta também com a reprodução de uma gravura que Alexandre Farto/Vhils realizou para o novo livro do fotógrafo. São fotografias e gravura da seleção do livro de Alfredo Cunha com prefácio de Luís Pedro Nunes, textos de Adelino Gomes, Carlos Matos Gomes e Fernando Rosas, e gravuras de Alexandre Farto/Vhils, que fazem parte da memória histórica, política e afetiva de toda uma geração.

As comemorações são uma organização da Câmara Municipal de Santarém e das Comemorações Populares do 25 de Abril em Santarém – Associação Cultural em parceria com o Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril e o Exército Português.