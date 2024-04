Arena d’Almeirim – Rouxinol de luxo cantou mais alto!

24/03/2024 – Domingo de ramos corrida de abertura da temporada.

Luís Rouxinol Jr. protagonizou, no domingo, em Almeirim, um triunfo de alto gabarito, com momentos que serão, muito certamente, dos mais importantes da sua jovem carreira; em primeiro lugar lidando um toiro de Ascensão Vaz, com 515kgs de peso, e com o seu segundo, um toiro de Francisco Romão Tenório, com 545kgs de peso que saiu à arena a pedir contas e “meças” ao cavaleiro de Pegões.

Rouxinol Jr. no seu primeiro – Ascensão Vaz – recebeu o toiro em sorte de gaiola, que resultou soberba, tendo o toiro dado quatro voltas à arena, embebido na garupa do cavalo, adivinhando-se algo de nota alta. E assim foi: Rouxinol Jr, bregou, ladeou pela direita e pela esquerda, citando de largo, encurtando terrenos, e cravando de alto a baixo. Lide soberba.No seu segundo – Romão Tenório – esteve igualmente “enorme”; lidou com calma, sem pressas, templou quer pela direita, quer pela esquerda, citou mais em curto do que no seu primeiro, cravando alto a baixo, com batidas ao pinton contrário.

Pablo Hermoso De Mendoza, fez vir à arena d’Almeirim, muitos aficionados do “ídolo” do rejoneio mundial. Pablo esteve ao seu melhor nível; no seu primeiro toiro de António Brito Paes, com 540kgs de peso, empolgando como é sei timbre, a finura e classe ao montar os seus cavalos, fazendo parecer “tudo fácil”, o que de facto não é!. No seu segundo _ Ribeiro Telles, com 505kgs de peso, teve uma atuação muito aplaudida, nomeadamente nos recortes com o seu cavalo “Berlin”, na primeira tarde de despedida, em Portugal.

António Ribeiro Telles, esteve alguns furos abaixo do que é o seu timbre, em especial a denotar dificuldades com os cavalos. No seu primeiro, um excelente toiro de Varela Crujo, com 525kgs de peso, António Telles arrimou-se, mas as montadas não acompanharam, o seu desejo de triunfo. No seu segundo – um toiro de Passanha, com 520kgs de peso, um toiro diferente do habitual, a evidenciar alguma distração e mansidão não permitiu a António Telles viver a tarde desejada.

Pelos Forcados Amadores da Chamusca pegaram: Nuno Marecos (cabo) e Márcio Duarte, ambos à segunda tentativa.

Pelos Forcados do Aposento da Chamusca pegaram: João Saraiva (cabo) à 2ª e Vasco Coelho dos Reis à 1ª tentativa, na pega da tarde. Pelos Forcados Amadores do Cartaxo pegaram: Bernardo de Sá à 1ª tentativa e Vasco Campino também à 1ª tentativa.

Dirigiu com acerto o Delegado Marco Cardoso, assessorado pelo veterinário almeirinense Dr. José Luis Cruz. Grande ambiente e tarde de toiros, em Almeirim.