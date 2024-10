Ruben Amorim acredita que Daniel Bragança tem capacidade para chegar à Seleção Nacional

Ruben Amorim, treinador do Sporting Clube de Portugal, acredita que o médio Daniel Bragança tem capacidade para chegar à seleção nacional de Portugal. As declarações do técnico aconteceram na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente ao PSV, para a UEFA Champions League, que se realiza esta terça-feira, pelas 20h00, nos Países Baixos.

Em resposta aos jornalistas, o treinador revela que o médio de Fazendas de Almeirim “tem sido uma surpresa” desde a temporada passada, sobretudo a forma como se tornou “melhor jogador depois da lesão”.

“É difícil escolher um [dos três médios: Hjulmand, Morita e Bragança], mas o Bragança atingiu outra dimensão, é um jogador diferente e que tem capacidade para chegar à selecção nacional. Para mim é um titular, mas às vezes tenho de rodar os médios-centros, porque todos podem jogar e é uma posição que não me preocupa nada”, confessou.

Antes de Ruben Amorim, Daniel Bragança foi o jogador escolhido pelo clube, para acompanhar o técnico projetar a partida. O médio foi questionado sobre se as boas exibições nas noites europeias ajudam os jogadores a chegar à seleção das quinas.

O médio destacou que era um boa questão e referiu que a “Champions é um patamar superior mas não sei bem responder a essa pergunta. Todos os jogos fazem a diferença na evolução de um jogador… Por isso talvez sim, talvez não”.

Projectando o embate dentro das quatro linhas, o médio verde e branco espera um duelo “decidido nos detalhes”, mas realçou que a preparação às ordens de Rúben Amorim foi feita “da melhor maneira para conseguir os três pontos”.

“É sempre um erro vir mais confortáveis por termos ganhos os três pontos [na jornada inaugural]. Temos de estar alerta”, apontou ainda.

Quanto a uma possível titularidade, Daniel Bragança não abriu o jogo, mas sublinhou que todos os jogadores estão prontos para contribuir: “Quanto à titularidade poderão ver amanhã. Preparados estamos todos e já demonstrámos mais do que uma vez que jogando um ou outro a equipa ganhar e joga bem”.